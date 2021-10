L’infrastruttura europea per i combustibili alternativi riceve sostegno da BEI e Commissione europea

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione europea hanno firmato oggi un accordo che consentirà di combinare le sovvenzioni dell’UE e i finanziamenti a lungo termine della BEI per progetti di infrastrutture per i combustibili alternativi. L’accordo rientra nell’ambito dell’Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) e fa parte del programma di trasporto Connecting Europe Facility (CEF) dell’Unione europea. Metterà a disposizione oltre 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni dell’UE entro la fine del 2023 per l’infrastruttura per i combustibili alternativi, comprese le stazioni elettriche di ricarica rapida e di rifornimento di idrogeno sulla rete stradale TEN-T. Oltre alla BEI, possono beneficiare dello strumento anche altre banche private e pubbliche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/10/2021 h 11:55 - Riproduzione riservata