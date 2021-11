Linee Guida digitalizzazione. Il 24 novembre webinar AIPARK-TTS Italia

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La digitalizzazione della sosta diventa ancora una volta protagonista, quale parte integrante del sistema della mobilità urbana. Nel corso del webinar verrà presentato il documento E-Parking, che AIPARK – Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità ha elaborato insieme a TTS Italia, che consentirà ad Amministrazioni e Stakeholders istituzionali di avere a disposizione Linee Guida necessarie al processo di digitalizzazione mediante dispositivi elettronici.

