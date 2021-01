Linea T1 Bergamo-Albino: sanificazione costante a raggi UV-C sui corrimani delle scale alla fermata TEB di Borgo Palazzo

(FERPRESS) – Bergamo, 11 GEN – TEB comunica che alla fermata tramviaria di Borgo Palazzo è stato installato un sistema a raggi UV CleanTouch per sanificare in modo costante ed efficace i corrimani delle quattro scale mobili, garantendo ai passeggeri una corretta igienizzazione e piena sicurezza nell’utilizzo.

