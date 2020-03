Linea Roma-Pescara: Pezzopane (PD), ottima notizia intesa su rete ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – “La firma del documento d’intesa per la linea ferroviaria Roma – Pescara segna un importante cambio di passo soprattutto per la Regione Abruzzo. Con la sottoscrizione di questo documento verrà costituito un gruppo di lavoro per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento. Ringrazio la ministra De Micheli, i presidenti delle regioni Lazio ed Abruzzo e l’ad di Rfi per l’impegno assunto. Da parte nostra in Parlamento ci impegniamo a sostenere iniziative e proposte per la realizzazione delle opere”.

Pubblicato da COM il: 3/3/2020 h 17:24 - Riproduzione riservata