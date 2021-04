Linea Gioia del Colle-Rocchetta Sant’Antonio: Laricchia, valorizzare questa e altre linee storiche per sviluppo turismo

(FERPRESS) – Bari, 30 APR – “La nostra regione possiede dei percorsi ad alto potenziale turistico, come la CrircumMarPiccolo, il tronco ferroviario Gallipoli – Gallipoli Porto, la tratta San Severo – San Nicandro Garganico (via San Marco in Lamis) e la linea ferroviaria Rocchetta Sant’Antonio – Gioia del Colle, che hanno bisogno di essere tutelati e valorizzati. Ritengo per questo importante che il Consiglio regionale elabori proposte per trasformare questi tratti, oggi purtroppo in stato di abbandono, in opportunità per lo sviluppo turistico, paesaggistico e naturalistico dei territori. Una volontà condivisa oggi in Commissione da tutti i consiglieri, al di là dell’appartenenza politica, per cui sentiremo presto in audizione anche l’assessore al Turismo Massimo Bray”.

