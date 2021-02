L’indice FTSE4GOOD di Indra migliora del 18% grazie alla sua lotta ai cambiamenti climatici

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – Indra ha compiuto un significativo passo avanti nella serie di indici FTSE4Good, uno dei principali indici di sostenibilità al mondo, con un aumento del 18% del punteggio complessivo nell’ultima recensione pubblicata di recente. Dopo essere stata inclusa nell’Indice per il quinto anno consecutivo nell’agosto 2020, Indra ha superato una nuova revisione semestrale volta a fornire informazioni più aggiornate sui suoi sforzi in materia ambientale, sociale e di governance aziendale (ESG), quindi offrire informazioni più precise agli investitori.

Il punteggio di Indra, che è passato da 3,2 a 4,1 punti su 5, pone l’azienda molto al di sopra della media di 2,3 raggiunta dalle aziende del settore dei servizi informatici e dell’industria tecnologica nel suo complesso, che mantiene la stessa media di 2,3 sul FTSE4Good. Inoltre, colloca Indra tra le prime 16% di aziende con il punteggio più alto nel settore Tecnologia – Servizi informatici.

Indra è stata valutata in modo indipendente in base ai dati pubblici offerti su oltre 160 indicatori e l’azienda ha rispettato i requisiti più severi che FTSE4Good impone ai suoi membri, che dimostrano una solida gestione dei rischi ESG. L’azienda ha migliorato il punteggio totale ottenuto in ciascuno dei tre pilastri – ambientale, sociale e corporate governance – riuscendo a superare il punteggio ottenuto dalle prime 5 aziende del proprio settore nel pilastro sociale e condividendo il punteggio massimo nel pilastro della governance.

Il miglioramento di Indra è dovuto in particolare ai suoi notevoli progressi nella lotta al cambiamento climatico, al suo impegno sociale nel sostenere gli standard occupazionali che applica e al modo in cui gestisce la catena di approvvigionamento. Lo fa da un punto di vista sociale, cioè contribuisce con i suoi acquisti allo sviluppo dei fornitori locali e delle PMI nei paesi in cui opera e, per estensione, al loro benessere economico e sociale. In tutti questi aspetti, oltre ai miglioramenti nella gestione del rischio, Indra è riuscita a raggiungere il punteggio più alto possibile (5), considerato una “best practice”. Come nelle ultime due edizioni, anche Indra ha ottenuto il massimo punteggio nelle misure di corporate governance e anticorruzione. Ciò significa che in sei dei 10 criteri valutati, Indra ha raggiunto il punteggio massimo.

Indra è notevolmente migliorata in altri aspetti, come la sicurezza e la salute, i diritti umani e la comunità. Questi, insieme agli aumenti citati negli standard occupazionali e nella gestione degli aspetti sociali nella catena di fornitura, hanno permesso all’azienda di guidare il pilastro sociale nel proprio settore. Indra sta anche facendo passi da gigante nella gestione degli aspetti ambientali della catena di fornitura.

L’indice FTSE4Good, creato da FTSE Rusell, include le società leader nelle pratiche ESG e si basa esclusivamente su dati pubblici, il che contribuisce a una maggiore credibilità e trasparenza. Una vasta gamma di gruppi di interesse contribuiscono alla definizione dei criteri di ammissione, tra cui ONG, agenzie governative, società di consulenza, accademici, comunità degli investitori e mondo degli affari.

Questi risultati positivi nell’indice FTSE4Good si traducono in un riconoscimento della strategia, delle politiche e dell’impegno profuso da Indra nella sostenibilità, nonché nel suo impegno per il miglioramento continuo. Riflette anche la dedizione di Indra ai suoi stakeholder e allo sviluppo sostenibile attraverso il suo desiderio di avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta.

L’azienda ha promosso diversi aspetti legati alla sostenibilità negli ultimi anni. Ad esempio, il suo piano generale di sostenibilità 2020-2023 mira a rafforzare il suo modello di governance responsabile, migliorare la sua tecnologia con un impatto sullo sviluppo sostenibile e contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico.

A questo proposito, Indra ha recentemente annunciato il suo impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) secondo obiettivi misurabili e scientifici al fine di limitare il riscaldamento globale a un massimo di 1,5 gradi. Questo impegno è in linea con l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi, nonché l’iniziativa Science Based Target (SBTi), a cui ha aderito. Indra ha fissato un ambizioso set di obiettivi per ridurre le proprie emissioni da consumi energetici del 50% entro il 2030, raggiungendo zero emissioni entro il 2040 ed estendendo la decarbonizzazione lungo tutta la sua catena di fornitura per diventare carbon neutral entro il 2050.

Oltre a combattere il cambiamento climatico adottando le migliori pratiche nelle sue politiche aziendali, Indra svolge un ruolo chiave nella campagna globale sul clima e nella transizione energetica attraverso la sua offerta di prodotti in campi quali l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la prevenzione e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, tra molti altri. Con la sua tecnologia, Indra aiuta i governi e le aziende a essere anche più efficienti e sostenibili.

Indra si impegna inoltre a rafforzare il proprio rapporto con i propri stakeholder, attraverso il dialogo e la trasparenza, nella sua ricerca di generare valore condiviso.

In questi anni Indra ha fatto un grande sforzo nell’offrire al proprio staff una proposta accattivante, entusiasmante e motivante, che rispondesse non solo alle loro aspirazioni di carriera, ma anche a quelle personali, attraverso un cambiamento di cultura sostenuto nei pilastri della diversità , flessibilità, formazione e sviluppo professionale e innovazione.

Grazie ai progressi compiuti dall’azienda in questo ambito, Indra è stata riconosciuta ancora una volta Top Employer 2021, come nel 2019 e 2020, raggiungendo il massimo rating in organizzazione e cambiamento, ambiente di lavoro, etica e integrità e valori. Ha inoltre rinnovato il suo posizionamento per il secondo anno consecutivo nel Bloomberg Gender-Equality Index, un benchmark mondiale nella diversità, dove quest’anno la società è riuscita a ottenere un punteggio degno di nota nella divulgazione, nonché nella parità salariale e nella parità di genere.

Indra è un’azienda impegnata nella diversità come elemento che porta all’innovazione, arricchisce un’organizzazione e migliora la produttività e la competitività. Oltre a incoraggiare l’uguaglianza e il progresso delle donne, l’azienda promuove l’effettiva integrazione delle persone con disabilità nella propria forza lavoro e dispone di uno staff di oltre 100 nazionalità, portando a bordo giovani talenti per lavorare a fianco degli esperti multidisciplinari dell’azienda con una vasta esperienza e creare condizioni di lavoro che evitino discriminazioni e molestie sessuali.

Pubblicato da AB il: 2/2/2021 h 10:47 - Riproduzione riservata