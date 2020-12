Linde e Daimler Truck AG insieme per il rifornimento di idrogeno liquido dei truck

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – Linde (NYSE: LIN; FWB: LIN) e Daimler Truck AG hanno siglato un accordo per sviluppare congiuntamente la nuova generazione di tecnologie per il rifornimento di idrogeno liquido dei truck alimentati mediante celle a combustibile. La collaborazione dei due partner mira a rendere quanto più semplice e pratico possibile il rifornimento di idrogeno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it