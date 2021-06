L’impatto degli incentivi 2021 sulla filiera produttiva automotive italiana in uno studio ANFIA

(FERPRESS) – Torino, 11 GIU – ANFIA ha condotto un’analisi puntuale dei dati Invitalia sulle autovetture e veicoli commerciali leggeri interessati dalle misure di incentivazione della Legge di Bilancio 2021 al fine di valutarne gli impatti economici sulla filiera produttiva automotive italiana. L’analisi ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti soprattutto in termini di fatturato generato per produttori di autoveicoli, allestitori e imprese della componentistica del nostro Paese.

