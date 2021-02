Liguria: Toti, entro marzo al via il primo lotto del cantiere variante Aurelia della Spezia

(FERPRESS) – Genova, 2 FEB – Si è svolto ieri mattina un incontro tra Regione Liguria e Anas per fare il punto sui lavori in corso e su quelli che dovranno rientrare nel prossimo piano settennale. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente Giovanni Toti, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dell’ad di Anas Massimo Simonini e della responsabile della struttura territoriale Anas Liguria Barbara Di Franco, per proseguire la collaborazione sia sul fronte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia su quello della programmazione e progettazione delle principali varianti alla rete stradale statale e dell’avvio dei cantieri sulle varianti Aurelia.

