Liguria: Toti, consegnato da Trenitalia 10° dei 48 treni per il rinnovo totale della flotta regionale

(FERPRESS) – Genova, 26 GIU – “Ecco il decimo treno dei 48 previsti per il rinnovo totale della flotta regionale della Liguria, con un investimento complessivo di oltre 557 milioni di euro nell’ambito del nuovo contratto di servizio firmato nel 2018. Questa giornata ha anche un valore simbolico: a pochi giorni dalla riapertura del paese, è una grande spinta verso la normalità post lockdown. Oggi siamo già la regione che nel post emergenza covid ha ‘ripristinato’ il maggior numero di treni, anche per andare incontro alle difficoltà di spostamento su gomma che stiamo in ogni modo cercando di risolvere. Nel prossimo fine settimana supereremo l’80% del trasporto pubblico già riattivato e dal 1 luglio tutti i treni torneranno a circolare come nel periodo pre-covid”.

Pubblicato da COM il: 26/6/2020 h 12:20 - Riproduzione riservata