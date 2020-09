Liguria: sarà Inps a erogare spettanze ai lavoratori di Funivie Spa in conseguenza degli eventi atmosferici di novembre 2019

(FERPRESS) – Genova, 3 SET – Alla luce del confronto avvenuto con Inps e la Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente in materia, si comunica che Regione Liguria ha ottenuto l’emanazione di una circolare esplicativa che individua Inps quale ente preposto alla erogazione delle spettanze ai lavoratori di Funivie Spa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it