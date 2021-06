Liguria: presentata “Liguria in Treno”, il primo volume della nuova collana “I Regionali da Vivere”. Presenti Berrino e De Filippis

(FERPRESS) – Genova, 14 GIU – “Liguria in Treno” è il primo volume della nuova collana “I Regionali da Vivere” presentata ieri in sala Trasparenza dall’assessore al Turismo e Trasporti Gianni Berrino, dal direttore Divisione Passeggeri Regionali di Trenitalia Sabrina De Filippis e dal direttore della Divisione NON FICTION Giunti Editore Marco Bolasco.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/6/2021 h 10:25 - Riproduzione riservata