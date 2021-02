Liguria: Giampedrone in visita al cantiere della frana sull’Aurelia. Entro giugno ripristinato doppio senso di marcia

(FERPRESS) – Genova, 18 FEB – “I lavori per l’esecuzione e il ripristino del muro di contenimento sono stati consegnati ufficialmente il 10 febbraio scorso e si concluderanno entro la prima metà di giugno, quando anche questo tratto della statale Aurelia tornerà percorribile su entrambe le corsie di marcia, dando finalmente una risposta definitiva ai cittadini di questo comprensorio”.

