Liguria: da Regione ripartizione dei 17 mln per rinnovo bus su linee extraurbane

(FERPRESS) – Genova, 10 DIC – La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino, ha approvato oggi la delibera per la ripartizione dei circa 17,3 milioni di euro -su un totale di circa 600 – destinati dal Governo alle aziende di trasporto pubblico locale della Liguria nell’ambito del ‘Piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza’.



