Liguria: Consiglio approva ordine del giorno per voucher per finanziare formazione autisti

(FERPRESS) – Genova, 1 DIC – Il Consiglio regionale ligure ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 363, presentato da Davide Natale (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivare forme di finanziamento che contribuiscano alle spese sostenute dai disoccupati che affrontano il percorso per ottenere patenti professionali a partire da quelle ammissibili al Fondo Sviluppo Economico.

