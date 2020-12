Liguria: Berrino, oggi altro passo per arrivare entro la fine del 2023 ad avere ben 48 treni di nuova generazione

(FERPRESS) – Genova, 23 DIC – Sono entrati in servizio oggi sulla rete regionale due nuovi treni, un ‘Rock’ e un ‘Pop’, consegnati da Trenitalia questa mattina alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. Prosegue così il rinnovamento della flotta in Liguria previsto dal contratto di servizio tra Regione e Trenitalia.





