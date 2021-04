Liguria: Berrino, nessuna criticità per il TPL con riapertura in presenza scuole superiori

(FERPRESS) – Genova, 27 APR – Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma nel primo giorno di riapertura delle scuole superiori in presenza degli studenti, si è svolto in modo regolare in tutta la Liguria e non ci sono state segnalazioni di criticità. Lo comunica la Regione a seguito del monitoraggio effettuato dall’Assessorato ai Trasporti con tutte aziende di Tpl della regione.

Pubblicato da COM il: 27/4/2021 h 12:26 - Riproduzione riservata