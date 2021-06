Liguria: Berrino, mezzi pubblici fino all’80% ulteriore passo verso normalità

(FERPRESS) – Genova, 9 GIU – La limitazione del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle P.A) passa in Liguria dal 50 all’80% fino al 31 luglio 2021. Lo comunica l’assessorato regionale ai Trasporti con una lettera indirizzata alle prefetture, alle amministrazioni locali, alle aziende di trasporto liguri e a Trenitalia.

