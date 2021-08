Licenziamenti TUA: Corte Appello Palermo ribalta altre sentenze del Tribunale Lavoro di Agrigento e dà ancora ragione all’azienda

(FERPRESS) – Agrigento, 2 AGO – La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, con tre diverse sentenze (numeri 796, 936 del 6 maggio 2021 e 940 del 3 giugno 2021), a firma del presidente del collegio dottor Michele De Maria e del consigliere dottoressa Cinzia Alcamo, pubblicate rispettivamente il 24.06.2021, il 15.07.2021 e il 30.07.2021, ha ribaltato altre tre sentenze con le quali Tribunale Lavoro di Agrigento aveva reintegrato 3 autisti della TUA S.r.l. licenziati dall’azienda.

