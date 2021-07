Lfi: via libera al bilancio. Seri, dobbiamo intercettare nuovi modelli di business. Presentato studio fattibilità per la Siena-Arezzo

(FERPRESS) – Arezzo, 8 LUG – L’Assemblea dei Soci di Lfi spa ha approvato all’unanimità il Bilancio d’Esercizio 2020 nella seduta assembleare che si è svolta lo scorso 2 luglio. Dai dati emerge che l’azienda nel 2020 ha registrato circa 19 ml/€ di fatturato e 1,6 ml/€ di utile, di cui circa 800 mila euro di partite straordinarie dovute a sentenze legali vinte ed accordi stragiudiziali.

