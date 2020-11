L’Europa sceglie il consorzio guidato da CAF per lo sviluppo di un prototipo di treno a idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – La FCH JU, agenzia della Commissione Europea dedicata alla promozione dello sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile, ha selezionato la proposta FCH2RAIL per avviare i negoziati per una convenzione di sovvenzione UE del valore di 10 milioni di euro. Il progetto FCH2RAIL sarà tecnicamente guidato da CAF e consentirà lo sviluppo di un prototipo ferroviario alimentato a idrogeno, con finanziamenti significativi da fondi europei attraverso il programma H2020.

