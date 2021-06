L’espansione in europa di Leasys continua con l’Austria. Rafforzato processo di internazionalizzazione

(FERPRESS) – Roma, 28 GIU – Dopo aver raggiunto la leadership in Italia nel noleggio a lungo termine, Leasys continua a perseguire i suoi piani di crescita in Europa, annunciando l’apertura di una nuova filiale in Austria. Con il suo ingresso nel mercato austriaco, la società, brand Stellantis e controllata FCA Bank, porta avanti il processo di internazionalizzazione iniziato nel 2017.

L’Austria diventa il dodicesimo mercato nel quale Leasys è operativa, assieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. A capo della società austriaca, con sede a Vienna, sarà Hermann Wiedrich, che avrà il compito di cogliere le opportunità di business in un paese il cui mercato automobilistico sta tornando a livelli pre-pandemici, e dove il settore del noleggio a lungo termine è uno dei segmenti in forte crescita, pronto ad affrontare le sfide della nuova mobilità, in particolare il segmento dei veicoli ibridi ed elettrici.

28/6/2021