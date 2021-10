Leonardo scelta per potenziare la gestione logistica dei bagagli in 10 aeroporti spagnoli

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Leonardo è stata scelta per aggiornare ai più recenti standard di sicurezza i sistemi di smistamento bagagli di 10 aeroporti spagnoli. La società si è aggiudicata tutti e tre i lotti previsti nel bando di gara pubblico emesso dall’operatore aeroportuale spagnolo Aena. Questi coprono gran parte degli scali della Spagna continentale e delle Isole Canarie: La Palma, Santiago-Rosalía de Castro, Valencia, Asturie, Bilbao, Jerez, Reus, Lanzarote, Internacional Región de Murcia e Sevilla, per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro.

