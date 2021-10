L’ENAC al fianco della Giordania per il rafforzamento della security nel trasporto aereo

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT– Si è svolto ieri, 3 ottobre 2021, ad Amman, in Giordania, il kick-off meeting con l’Autorità per l’aviazione civile giordana (CARC) relativo al Twinning Project finanziato dalla Commissione Europea, che l’ENAC si è aggiudicato lo scorso febbraio.

Il progetto si pone come obiettivi strategici il rafforzamento e l’armonizzazione della regolazione della security del sistema del trasporto aereo giordano, in conformità con Standards And Recommended Practices (SARPs) dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), con la legislazione europea sulla sicurezza aerea e con le relative best practices.

