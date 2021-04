Legge europea sul clima: il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo provvisorio

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio che sancisce l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE per il 2050 e l’obiettivo collettivo di ridurre almeno del 55% le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

