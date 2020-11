Legambiente: Ecosistema Urbano 2020, Roma all’89° posizione per le performance ambientali

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Legambiente pubblica Ecosistema Urbano 2020, studio sulle performance ambientali e vivibilità dei capoluoghi su dati 2019. Il dossier esamina informazioni fornite da amministrazioni e altre fonti e i punteggi vengono assegnati sulla base di 18 indicatori in sei aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. La situazione per i capoluoghi del Lazio non è delle migliori a partire da Roma che per il secondo anno consecutivo è all’89° posizione generale, in fondo alla classica per le scarse performance ambientali; peggio, nel Lazio fa solo Latina 98°. Migliorano Rieti 38° e Frosinone 72°, mentre Viterbo si attesta in 71° posizione.

