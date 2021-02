Legambiente: a Roma serve poderosa cura del ferro e non una funivia con portata irrisoria

(FERPRESS) – Roma, 12 FEB – “In tutta Roma serve una poderosa cura del ferro, con prolungamenti di tutte le Metropolitane, compresa la Linea A da Battistini verso Casalotti – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – perché per cambiare volto alla Capitale e al suo trasporto pubblico bisogna puntare su progetti alti, ma non nel senso di far volare le persone su una funivia, progetto enormemente dispendioso e di basso impatto reale, visto che avrebbe anche una portata irrisoria rispetto a una metropolitana, a una metro leggera o un tram”.

Pubblicato da COM il: 12/2/2021 h 17:07 - Riproduzione riservata