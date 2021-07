Lecce: consegnati a Sgm 13 nuovi mezzi Euro VI diesel acquistati con risorse erogate da Regione Puglia con bando Smart Go City

(FERPRESS) – Lecce, 29 LUG – Sono stati consegnati alla sede di Sgm, pronti per entrare in servizio, i 13 nuovi autobus Euro VI diesel acquistati grazie alle risorse erogate dalla Regione Puglia con il bando Smart Go City per l’ammodernamento del parco mezzi del Trasporto pubblico locale. I nuovi autobus andranno a sostituire i mezzi Euro III attualmente in dotazione, in servizio da più di quindici anni.

Pubblicato da COM il: 29/7/2021 h 12:06 - Riproduzione riservata