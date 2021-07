LeasysGO! atterra a Ciampino. All’aeroporto di Roma i nuovi punti di ricarica

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Il car sharing sostenibile di LeasysGO!, dedicato alla Nuova 500 elettrica, atterra all’Aeroporto di Roma Ciampino. Dopo il debutto nella Capitale e l’estensione del servizio da e per Fiumicino, Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, installa nuove postazioni di ricarica elettrica presso l’aeroporto intitolato a Giovan Battista Pastine, ampliando il perimetro del suo car sharing e rispondendo così alle esigenze di chi viaggia in aereo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it