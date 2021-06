LeasysGO! arriva a Fieramilano Rho e Fieramilanocity. Inaugurate 32 nuove postazioni di ricarica dotate di parcheggi e colonnine

(FERPRESS) – Milano, 30 GIU – A due mesi dall’apertura al pubblico di Milano di LeasysGO!, il car sharing sostenibile dedicato alla Nuova 500 elettrica, Leasys punta ad allargarne gli orizzonti, estendendo la portata del servizio ai due poli fieristici della città. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, ha inaugurato oggi 32 nuove postazioni di ricarica dotate di parcheggi e colonnine dedicate: 10 presso Fieramilanocity, riservate al fleet team di LeasysGO! per la ricarica delle auto, e 22 a Fieramilano Rho, aperte al pubblico all’interno del complesso, a lato dei padiglioni 1 e 2, per un totale di circa 500 KwH sui due siti.

