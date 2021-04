LeasysGo! apre al pubblico di Milano: arriva in città il primo car sharing dedicato alla nuova 500

(FERPRESS) – Torino, 21 APR – A Milano l’aria si fa elettrica con l’arrivo in città di LeasysGO!, il primo car sharing elettrico che permette di noleggiare una delle Nuove Fiat 500. FCA Bank e la sua controllata Leasys, già leader del noleggio a lungo termine in Italia, annunciano l’apertura al pubblico milanese dell’atteso servizio di car sharing free floating ecosostenibile. Una tappa decisiva nel percorso di espansione di LeasysGO!, dopo l’esordio a gennaio nella città di Torino, dove ha già registrato più di 30.000 noleggi e un risparmio di oltre 10 tonnellate di CO2 al mese*.

