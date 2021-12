Le startup Greemko, Allread, Visualfy e Limmat, vincitrici della IV convocazione di TrenLab, l’acceleratore di Renfe

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – Le startup Greemko, All Read, Visualfy e Limmat sono state le vincitrici del IV bando di TrenLab, l’acceleratore di startup Renfe sviluppato da Wayra Spain, come annunciato oggi dal presidente di Renfe, Isaías Táboas e dal direttore generale di Sviluppo e Strategia del compagnia, Manel Villalante, in una cerimonia tenutasi al Museo Ferroviario di Madrid.

Queste startup possono beneficiare di un contratto fino a un milione di euro per l’implementazione del loro progetto con Renfe. Oltre alle possibilità di crescita, alla scalabilità delle startup e al valore differenziante che apportano al mercato, i quattro progetti selezionati sono stati quelli che meglio hanno tenuto conto delle sfide poste in questo bando.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 15/12/2021 h 13:58 - Riproduzione riservata