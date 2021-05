Le proposte di SHARE NOW per dare un supporto concreto al settore del car sharing

(FERPRESS) – Milano, 10 MAG – SHARE NOW, in quanto operatore di car sharing a flusso libero leader in Europa, si fa ancora una volta portavoce dell’importanza di incentivare un servizio divenuto ormai una colonna portante della mobilità urbana sostenibile. Per questo, sia singolarmente che insieme ad associazioni di categoria come Assosharing e Aniasa, ha sottoposto all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero della Transizione ecologica, di Anci e delle amministrazioni comunali delle città in cui opera, quattro misure attraverso cui rendere più favorevoli le condizioni in cui gestire i servizi di car sharing in Italia. L’azione mossa da SHARE NOW mira, dunque, a salvaguardare un settore che ha subito la pesante morsa della pandemia e che, nonostante la difficoltà del periodo, ha continuato ad operare in sicurezza restando a disposizione di tutta la cittadinanza.

Pubblicato da COM il: 10/5/2021 h 10:13