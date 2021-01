“Le infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia”. Pubblicato il report 2020 di MOTUS-E

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Il report su “Le infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia” realizzato da MOTUS-E arriva alla seconda edizione. Si ribadisce che la crescita della mobilità elettrica è legata a due fattori, la diffusione dei veicoli elettrici e l’installazione di un’adeguata rete di infrastrutture di ricarica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it