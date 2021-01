Le FFS rilevano l’intero capitale azionario della Securitrans Public Transport Security AG

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – A inizio gennaio 2021 le FFS hanno acquisito il 100% delle azioni di Securitrans. Finora la joint venture, costituita con Securitas, aveva visto il Gruppo come azionista di maggioranza.

Garantire la sicurezza dei propri clienti e collaboratori è l’obiettivo primario delle FFS.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it