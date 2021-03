Le biglietterie della metropolitana di Mosca dotate di dispositivi per i passeggeri con problemi di udito

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Un nuovo dispositivo che attutisce i suoni estranei e che assicura agli utenti con apparecchi acustici di sentire chiaramente il discorso del cassiere. Il Dipartimento dei trasporti di Mosca ha annunciato che le biglietterie della metropolitana saranno dotate di dispositivi speciali per i passeggeri con problemi di udito.

Le stazioni, dotate di sistemi di induzione portatili, sono contrassegnate da appositi adesivi per renderle facilmente reperibili.

“I passeggeri non udenti della metropolitana di Mosca hanno apprezzato le strisce LED ai lati delle porte, che avvisano che le porte stanno per essere aperte e chiuse sui nuovi treni “Moskva-2020″. Per quanto riguarda i nuovi sistemi portatili a induzione, questo è un progetto utile, soprattutto per i non residenti, poiché i moscoviti sordi hanno tessere sociali che usano e per lo più passano dalle biglietterie. Tuttavia, la tecnologia tornerà sicuramente utile in futuro. Pertanto, vorrei esprimere la mia gratitudine alla metropolitana di Mosca per il costante miglioramento dell’ambiente accessibile per i passeggeri non udenti”, ha affermato Alexander Bochkov, presidente dell’Organizzazione della città di Mosca della Società tutta russa dei sordi.

La metropolitana di Mosca sta attivamente sviluppando l’accessibilità per tutti i gruppi di passeggeri. Dal 2013, il Passenger Mobility Center è operativo nella metropolitana, fornendo ai passeggeri a bassa mobilità supporto sulle infrastrutture della metropolitana, MCC e MCD. Da novembre 2020 il Centro opera anche su tram e autobus. Più di 1 milione di passeggeri hanno già utilizzato il servizio.

