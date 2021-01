Le autovetture Volkswagen superano gli obiettivi della flotta europea di CO2 per il 2020

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – “Volkswagen continua a far progredire la trasformazione del settore. Nel 2015, abbiamo dato il via all’offensiva elettrica più grande e completa del settore. Superando significativamente i nostri obiettivi di CO2, abbiamo dimostrato che il marchio è sulla strada giusta. Nel 2021, continueremo ad accelerare la trasformazione verso la mobilità elettrica con nuovi modelli “, ha affermato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen Passenger Cars.

Tra il 2020 e il 2024, l’azienda investirà più di undici miliardi di euro nella mobilità elettrica, trasformerà ulteriori stabilimenti produttivi come Emden o Chattanooga (USA) a seguito degli stabilimenti di Zwickau e Dresda e vuole portare sul mercato 20 nuovi modelli completamente elettrici entro 2025. “Vogliamo trasformare Volkswagen nel marchio più attraente per la mobilità sostenibile. Perseguiamo continuamente questo obiettivo con la nostra “Way to Zero” e daremo ulteriore slancio al marchio in futuro “, ha continuato Brandstätter. Nell’anno fiscale in corso, Volkswagen amplierà la sua offerta sulla base della matrice di trazione elettrica modulare (MEB): in questo modo, i modelli completamente elettrici ID.4, ID.4 GTX e ID.5 saranno gradualmente lanciati sui mercati internazionali.

Con l’inizio dell’offensiva elettrica, lo scorso anno la Volkswagen ha già consegnato più veicoli elettrici che mai: 212.000 unità. Con 134.000, la quota di veicoli completamente elettrici è triplicata rispetto all’anno precedente, di cui 56.500 veicoli erano il modello ID.3 completamente elettrico. In effetti, l’ID.3 è stato il BEV consegnato più frequentemente in Finlandia, Slovenia e Norvegia a dicembre – nei Paesi Bassi questo è stato anche il caso per tre mesi consecutivi. In Svezia, l’ID.3 è stata effettivamente l’auto più venduta nel dicembre 2020 in numeri assoluti, indipendentemente dal tipo di guida. Anche nei Paesi Bassi e in Germania, Volkswagen Passenger Cars è riuscita a balzare al primo posto tra i veicoli completamente elettrici durante l’intero anno 2020, con una quota del 23,8% in Germania nel mercato BEV e del 23% nei Paesi Bassi.

Pubblicato da AB il: 26/1/2021 h 12:39 - Riproduzione riservata