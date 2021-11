LCP completa e vende prima struttura logistica a impatto zero nell’Europa continentale in provincia di Bergamo

(FERPRESS) – Bergamo, 19 NOV – Logistics Capital Partners (“LCP”), società leader a livello paneuropeo nello sviluppo e gestione di moderne strutture per il settore della logistica, annuncia il completamento e la successiva vendita del primo immobile logistico certificato a impatto zero di carbonio nell’Europa continentale sito in Cividate al Piano (Bergamo).

Il nuovo edificio, completato ad agosto, copre una superficie di 163.000 m2 ed è stato preaffittato ad Amazon. Construction Carbon ha condotto una verifica indipendente della neutralità dell’immobile in termini di emissioni di carbonio. La progettazione e la costruzione sono state valutate in conformità al principio professionale di RICS “Whole Life Carbon Assessment for Built Environment” (2017), una procedura che prevede il calcolo delle emissioni di carbonio incorporato per l’intero ciclo di vita dell’edificio. In questo modo, sono state stabilite e compensate le emissioni iniziali di carbonio prodotte dai materiali e dalla costruzione dell’immobile. Gli ottimi valori raggiunti hanno ottenuto il riconoscimento Gold Standard, fornendo quindi un risultato in linea con i principi di compensazione promossi dall’Università di Oxford.

