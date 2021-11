Lazio: Zingaretti, Regione vicina a Comuni su questione aumento pedaggi. E’ nostra battaglia

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV – “Scongiurare l’aumento dei pedaggi è una battaglia che stiamo combattendo da molto tempo. Siamo sempre stati vicini ai Comuni del territorio e ai lori rappresentanti, e continueremo a farlo. La prossima settimana convocheremo un nuovo incontro alla presenza dell’assessore regionale Mauro Alessandri, un’iniziativa che servirà per ribadire il nostro impegno, creare un fronte comune e portare le istanze di tutti anche di fronte al Governo”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it