Lazio: Zingaretti, Porto di Civitavecchia in Core Network è sfida per il Paese

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – “Permettere al Porto di Civitavecchia di entrare a far parte della Core Network avrebbe un’importanza strategica per il Lazio e per l’intero Paese. Questo riconoscimento, infatti, consentirebbe l’accesso a ingenti fondi europei in grado di dare nuovo impulso a una struttura che ha da sempre tutte le carte in regola per crescere e raggiungere obiettivi ambiziosi, con immensi vantaggi per l’intero territorio dal punto di vista economico e occupazionale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/9/2021 h 16:15 - Riproduzione riservata