Lazio: venti mezzi Cotral sperimentano sistema per l’abbattimento di cariche batteriche e virali

(FERPRESS) – Roma, 26 LUG – “Dallo scorso giovedì fino al 23 agosto venti mezzi del trasporto pubblico regionale faranno da cavie per una nuova sperimentazione, che dovrebbe garantire l’abbattimento rapido di cariche batteriche e virali.

Si tratta di un materiale specificamente certificato che sembra essere efficace nella risposta di contenimento della presenza di agenti patogeni”.

