Lazio: stanziati fondi per i servizi gestiti in forma associata dai Comuni, tra cui il TPL

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – La giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 1.750.000,00 euro ai servizi gestiti in forma associata dai comuni. Destinatarie della misura sono le Unioni dei Comuni e le Comunità montane del territorio della Regione Lazio attive nel 2021. La delibera definisce criteri e modalità di erogazione delle risorse.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it