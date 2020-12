Lazio: sindacati, da gennaio tavolo su futuro di 40mila lavoratori del trasporto aereo

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – “La nostra richiesta di incontro per un esame delle criticità complessive del settore ha prodotto un risultato importante: nel corso della riunione di ieri con la Regione Lazio, si è deciso di dare il via a un tavolo ad hoc sul Trasporto aereo con gli assessori al Lavoro e ai Trasporti e con le unità produttive: purtroppo i numeri parlano chiaro, e data la crisi del comparto sono 40mila i dipendenti sul territorio con prospettive incerte, tra diretti, indotto, catering e handling”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it