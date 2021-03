Regione Lazio: presidente dell’AdSP Civitavecchia alla commissione Trasporti, porteremo i conti al pareggio già nel 2021

(FERPRESS) – Roma, 18 MAR – Una situazione di grave deficit finanziario, aggravata ma non causata dall’emergenza Covid, con un sistema di porti che senza interventi rischia di morire. Questo il senso della relazione che il presidente dell’autorità portuale del mar Tirreno centro-settentrionale, Pino Musolino, alla commissione Trasporti del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Eugenio Patanè.

