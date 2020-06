Lazio: presentato il progetto per il completamento della linea ferroviaria Formia Gaeta

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – Presentato il progetto per il completamento della linea ferroviaria Formia Gaeta. Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, reso disponibile attraverso una Convenzione sottoscritta il 21 gennaio del 2019 fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Consorzio di Sviluppo Industriale Sud-Pontino (stazione appaltante), è ora possibile terminare il progetto di ripristino della linea.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it