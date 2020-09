Lazio: Patanè, con approvazione servizi minimi TPL più efficienza ed equità

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – “Oggi la Commissione da me presieduta ha approvato all’unanimità lo schema di delibera della Giunta relativo ai servizi minimi garantiti di trasporto pubblico locale, grazie al quale possiamo assicurare a tutti i comuni maggiore efficienza ed equità”: così in una nota Eugenio Patané, Presidente della VI Commissione – Lavori Pubblici, Infrastrutture Mobilità e Trasporti – alla Pisana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it