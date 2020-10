Lazio: Giunta destina 53 mln alle aziende del TPL per i mancati introiti dei mesi di marzo e aprile 2020

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – La giunta regionale del Lazio ha destinato oltre 53 milioni di euro alle aziende del Tpl regionale come compensazione ai mancati introiti relativi ai mesi di marzo e aprile 2020, conseguenti all’emergenza Covid, dando così attuazione al DL 34 del 19 maggio 2020

