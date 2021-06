Lazio: ferrovie ex concesse, ok da Giunta a proroga a 31/12 contratto di servizio con Atac Spa

(FERPRESS) – Roma, 25 GIU – La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che differisce al 1 agosto il completamento delle attività istruttorie per il successivo affidamento finalizzato al subentro ad ATAC spa delle società regionali COTRAL spa e ASTRAL spa nella gestione delle Ferrovie Roma – Lido di Ostia e Roma –Viterbo precedentemente previsto al 1 luglio.

