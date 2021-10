Lazio: Di Berardino su Alitalia, massima attenzione per futuro occupazionale e sviluppo settore

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – “Nell’ultimo giorno di volo di Alitalia, il nostro pensiero va a tutti i lavoratori coinvolti nel cambiamento dell’assetto societario che, come noto, prevede la fine di Alitalia e l’avvio della nuova Ita. Come Regione Lazio rimaniamo nella convinzione che la nuova compagnia debba rappresentare un’occasione di rilancio e una premessa per un nuovo piano di assunzioni. Tanti sono ancora i nodi aperti, criticità sulle quali chiamiamo ancora una volta tutti i livelli istituzionali a lavorare con la massima collaborazione e senso di responsabilità. Riteniamo, infatti, che a nessuno livello istituzionale e aziendale possa considerare archiviata la partita occupazionale e professionale di tutte le lavoratrici e lavoratori che al momento non sono stati chiamati a lavorare con la nuova compagnia”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 14/10/2021 h 17:22 - Riproduzione riservata