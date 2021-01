Lazio: da Regione ok a 33 km di pista ciclabile lungo il Lago di Bracciano. Impegno di spesa da 300.000 euro

(FERPRESS) – Roma, 15 GEN – Il Consiglio della Pisana approva l’emendamento della consigliera Califano per finanziare un grande progetto sul territorio. Soddisfatti Presidente e Direttore dell’Ente di gestione dell’area naturale lacustre: “puntiamo al lancio del turismo ecosostenibile. Un formidabile strumento di promozione per l’intero Lazio.”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it